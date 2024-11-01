edición general
12 meneos
22 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Menas-Erasmus padres marroquíes viajan a Málaga para dejar a sus hijos y beneficiarse de la acogida de menores

Menas-Erasmus padres marroquíes viajan a Málaga para dejar a sus hijos y beneficiarse de la acogida de menores

Las Fuerzas de Seguridad, los servicios sociales y la Fiscalía de Menores advierten de una clara tendencia al alza del fenómeno, que ya se ha detectado en Málaga, aunque no es exclusivo de la provincia ni de Andalucía. En Madrid, Valencia, Baleares o País Vasco se han registrado numerosos casos e incluso en Cataluña se ha desmantelado una red que se dedicaba a organizar estos viajes. Según ha podido saber SUR, en Málaga hay media docena de expedientes abiertos sobre esta peculiar modalidad de abandono. La semana pasada, sin ir más lejos, se ...

| etiquetas: menas-erasmus , padres marroquíes , dejar a sus hijos , málaga
10 2 9 K 24 actualidad
13 comentarios
10 2 9 K 24 actualidad
Comentarios destacados:    
WcPC #2 WcPC
He tomado una determinación, voy a votar negativo a todas las noticias que digan MENA en tono no irónico o crítico con quienes lo utilicen.
Eso de deshumanizar a niños como si fueran cosas ya es pasarse de castaño oscuro...
5 K 47
oricha_1 #3 oricha_1
#2 EN este caso se habla de forma crítica. Analizando un problema
Y tú votas negativo a todo simplemente porque quieres ocultar la realidad.
Seguramente eres cómplice o te beneficias o quieres que alguien se beneficie de ello.
2 K 29
frankiegth #5 frankiegth *
#2. Votada sensacionalista. Tienes razón, les hemos acabado "comprando" a los derechones el despectivo término "MENA". Que nos baste pensar que por cada "menor no acompañado" que España protege hemos perdido vilmente asesinados a miles de otros menores de edad en Oriente Medio sin poder hacer nada por ellos.
0 K 13
earthboy #9 earthboy
#5 ¿Se podría decir ya que Pedro Sánchez es el nuevo Jesucristo? Yo creo que sí.
0 K 10
#6 ldoes *
#2 Me he dado cuenta de que ya no hay centros de menores en España, ahora todos son centros de MENAs. Para los periodistas fachas ya no existen los huérfanos españoles y cuando uno la lía se convierte automáticamente en marroquí.
1 K 21
enochmm #4 enochmm *
Artículo vomitivo.
1 K 24
Amoniaco #12 Amoniaco *
#4 claro, habría que dejarle hacer, topandonos los ojos.
0 K 6
frankiegth #1 frankiegth *
Que se investigue y se destapen las posibles irregularidades. En cualquier caso si esos padres actuan de ese modo entiendo que es para proteger a sus hijos menores. Antes de escandalizarnos, regalándole argumentario a la ansiosa extrema derecha, reflexionemos sobre el bienestar de todos los menores de edad sin importar su origen.
0 K 13
Ovlak #8 Ovlak
#1 Pues para empezar tenemos que mandar al basurero artículos como este que dedican mucho espacio a subrayar que aquí los menores cuentan con asistencia sanitaria, educación y alojamiento (que ya me gustaría a mí que los que se quejan fueran a ver en qué condiciones) como si fuera algún tipo de premio o privilegio para exacerbar el odio contra ellos. Son menores, en este caso víctimas de abandono. Si hay un problema de abuso del sistema, que persigan a los padres, ya sea por un delito de…   » ver todo el comentario
2 K 34
placeres #10 placeres *
#1 ¿Madres protectoras? ¿Dónde habré escuchado eso?

Más bien, se trata de ofrecerles la posibilidad de un futuro mejor**. A un MENA le resulta difícil ser expulsado: recibe ayudas y accede directamente al procedimiento de autorización de trabajo. Luego ves a algunos con 18 años sin tener ni p*** idea de qué hacer con su vida.

La mayoría de los MENAs, lo primero que hacen al llegar, es llamar a su familia para decirles que han llegado bien. Los casos de niños que realmente han escapado o se…   » ver todo el comentario
0 K 12
Mala #13 Mala *
#1 ¿Protegerles de que? Marruecos no es un pais de extrema pobreza, ni un país en guerra. Dejarles solos en un pais extraño... ya es un claro síntoma de desprotección.
0 K 10
g3_g3 #7 g3_g3 *
Parece que hay muchos que hacen lo mismo y por eso votan negativo: www.meneame.net/m/actualidad/menas-erasmus-padres-marroquies-viajan-ma
0 K 10
Amoniaco #11 Amoniaco *
La función final de todo esto:

El "niño" puede recibir una paga diaria que oscila entre los 20 y los 50 euros.
El "niño" conoce la hubiacion de su familia y amigos en la localidad.
Durante su estancia el "niño" recibe permiso de residencia y posibilidad de nacionalidad.
Cuando se recibe la nacionalidad todos la reciben.
Cuando reciben la nacionalidad se marchan a Bélgica, Alemania o paides bajos.
0 K 6

menéame