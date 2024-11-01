Menas-Erasmus padres marroquíes viajan a Málaga para dejar a sus hijos y beneficiarse de la acogida de menores

Las Fuerzas de Seguridad, los servicios sociales y la Fiscalía de Menores advierten de una clara tendencia al alza del fenómeno, que ya se ha detectado en Málaga, aunque no es exclusivo de la provincia ni de Andalucía. En Madrid, Valencia, Baleares o País Vasco se han registrado numerosos casos e incluso en Cataluña se ha desmantelado una red que se dedicaba a organizar estos viajes. Según ha podido saber SUR, en Málaga hay media docena de expedientes abiertos sobre esta peculiar modalidad de abandono. La semana pasada, sin ir más lejos, se ...