De ‘Mena’ a sastre: «Todos me ayudaron y los que no pudieron, me aconsejaron»

Echando la vista atrás, Moise sabe que le han mentido sobre Europa. Que no había posibilidades infinitas y que conseguir papeles no es sencillo. «Ahora mismo, esa es mi principal preocupación». En mayo acaba el curso de costura, y mientras espera una renovación de los documentos que le permiten residir en el país, mantiene la vista en un ansiado permiso de trabajo con el que pueda ganarse la vida en España. «En mi país siempre hay guerra o conflicto político, y alguien que nunca ha estado allí no puede entender la libertad que sentí aquí."