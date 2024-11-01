Los memes del Balón de Oro 2025: el Balón de Playa a Lamine Yamal, el 'homenaje' de Vini a Rodri Hernández, la reacción de Raphinha...

La gala del Balón de Oro 2025 dejó muy buenas noticias para el fútbol español: Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor jugadora del mundo y a Lamine Yamal, que no consiguió levantar el prestigioso galardón, le aguarda un futuro brillante, pues volvió a ser premiado con el Trofeo Kopa a mejor jugador joven por segundo año consecutivo.
| etiquetas: balon de oro , yamal , fútbol
Otra cosa es que te quisieran vender otra cosa.
El problema real es que Vinicius expresó que daría "10 veces más si es necesario" y que los demás "no están preparados" para su futuro nivel de juego, y parece tener un pie ya fuera del club