Los memes del Balón de Oro 2025: el Balón de Playa a Lamine Yamal, el 'homenaje' de Vini a Rodri Hernández, la reacción de Raphinha...

La gala del Balón de Oro 2025 dejó muy buenas noticias para el fútbol español: Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor jugadora del mundo y a Lamine Yamal, que no consiguió levantar el prestigioso galardón, le aguarda un futuro brillante, pues volvió a ser premiado con el Trofeo Kopa a mejor jugador joven por segundo año consecutivo.