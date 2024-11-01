edición general
2 meneos
155 clics

Los memes del Balón de Oro 2025: el Balón de Playa a Lamine Yamal, el 'homenaje' de Vini a Rodri Hernández, la reacción de Raphinha...

La gala del Balón de Oro 2025 dejó muy buenas noticias para el fútbol español: Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor jugadora del mundo y a Lamine Yamal, que no consiguió levantar el prestigioso galardón, le aguarda un futuro brillante, pues volvió a ser premiado con el Trofeo Kopa a mejor jugador joven por segundo año consecutivo.

| etiquetas: balon de oro , yamal , fútbol
1 1 5 K -14 ocio
3 comentarios
1 1 5 K -14 ocio
Ovlak #2 Ovlak
Queda el chaval segundo con tan sólo 18 años recién cumplidos y hay alguno que lo considera risible. Me da que le van a quedar muchos años que mamar por delante.
3 K 45
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Nadie dudaba que Dembele ganase el balón de oro este año siendo decisivo y ganando todo.

Otra cosa es que te quisieran vender otra cosa.

El problema real es que Vinicius expresó que daría "10 veces más si es necesario" y que los demás "no están preparados" para su futuro nivel de juego, y parece tener un pie ya fuera del club
0 K 20
Traspié #3 Traspié
Cuanto resquemor en el madridismo. El balón de playa se le otorgó a Vini porque estaban convencidos todo el madridismo y él de que se llevaría el de oro (magnífico el momento en el que en un partido le dice al rival: 'yo balón de oro y tú quién eres'), y como se enteraron en el último momento que no, se pusieron a llorar y a no respirar y a decir 'pos tonse no voy'. Ahora quieren hacer la misma gracia cuando se sabía que se lo llevaba Dembelé, el barcelonismo se lo ha tomado con deportividad y Lamine se ha llevado un premio real, el Kopa. Pero el madridismo se ha instalado en el lloro y en denunciar conspiraciones, como si el Madrid no fuera una mafia.
2 K 20

menéame