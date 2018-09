Melbourne House, empresa de desarrollo de videojuegos

Beam Software alcanzó gran éxito tempranamente con el videojuego The Hobbit de 1982, una innovadora aventura conversacional que vendió mas de un millón de unidades. En 1983, el estudió publico el videojuego Penetrator para TRS-80 y además inauguró una división dedicada a desarrollar juegos de nombre Studio B. También tuvo gran recepción The Way of the Exploding Fist de 1985, un juego de lucha que ayudó a definir el género en las computadoras. La recepción de sus juegos fue tan positiva que eventualmente Beam se centró en juegos para Spectrum