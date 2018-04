God of War está tan caliente como podría en el mercado hoy en día. La palabra en la boca de cada sitio de juegos en este momento es cómo el juego revivió su éxito de lanzamiento en 2005. Pero pensaste que no estarían los trucos de God of War PS4, aquí están los consejos y trucos de God of War PS4 que pueden ser útiles mientras juegas como el Spartan más popular en el juego historia.