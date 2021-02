Las mejores playas del mundo en 2021: dos de ellas se pueden visitar en España

Como cada año la plataforma TripAdvisor otorga sus Travellers' Choice Best of the Best. Dos playas españolas han sido reconocidas entre las mejores por su calidad y belleza. La playa de Cofete, situada en el sur de Fuerteventura, ha obtenido la segunda posición entre las 25 mejores playas en Europa. Se trata de una de las playas vírgenes más populares y un referente turístico en Canarias. La playa de la Concha en San Sebastián (País Vasco) vuelve a aparecer en el ranking.