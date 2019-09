Mejores y peores compañías de transporte para comprar online

¿Dónde está mi pedido? ¿Por qué no me lo han entregado si estaba en casa? ¿A quién tengo que reclamar si llega rota la caja? Son muchas las dudas que nos surgen a la hora de pedir por Internet, pero también a la hora de recibir los pedidos en casa. Ya sea con envío gratuito o pagando los gastos de envío queremos recibir nuestro paquete rápido y sin problemas. Sin embargo, esto no siempre es así y no es por culpa de las tiendas online sino por las agencias de transporte. Hoy conocemos cuáles son las mejores y peores compañías según la OCU.