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Los mejores memes de Florentino Pérez: "Es una mezcla entre el malo de la próxima de Torrente y Fat Tony de Los Simpson"

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Los usuarios no han tardado en llenar las redes sociales de comentarios y bromas sobre las palabras del presidente del Real Madrid

| etiquetas: florentino , memes
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2 comentarios
2 0 1 K 25 actualidad
pitercio #1 pitercio
Falta el de Florentino persiguiendo y golpeando al portero del Zaragoza.
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#2 pirat
Los demás no estamos para hablar muy fuerte peero
en el engendro madrileño están de atar...
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