Los mejores memes del debate electoral de las elecciones 10N  

Una vez más, las reacciones al debate electoral del 4 de Noviembre en forma de todo tipo de memes y comparaciones ingeniosas por parte de la comunidad de internautas no se han hecho esperar. El semblante serio de Ana Blanco, las caras de circunstancias de Pedro Sánchez, las “mamadas” de Pablo Iglesias, los datos no contrastados de Santiago Abascal, el perro Lucas de Albert Rivera y su colección de objetos son cosas que no pasaron desapercibidas para quienes les gusta dar rienda suelta a su sentido del humor. Lista de mejores memes del debate.