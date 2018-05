¿Estamos amaestrados?

¿Estamos cada vez más amaestrados? No lo sé, pero lo que sí sé es que estamos asistiendo a un terrible retroceso en la libertad de expresión. Algunos aseguran que los que realizamos tal afirmación no hemos vivido la verdadera represión de décadas pasadas. Es cierto, pero no debemos olvidar que vivimos (al menos eso es lo que parece) en democracia y la dictadura, por suerte, la dejamos atrás hace más de cuarenta años.