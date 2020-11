Los mejores datos de coronavirus en varias semanas consolidan la esperanza de un cambio de tendencia en Galicia

Tercera jornada consecutiva sin datos pésimos de coronavirus en Galicia. Las esperanzas de un cambio de tendencia están un poco más fundadas. Hace 17 días que los casos activos no crecían tan poco. Hace 14 días que los nuevos positivos no crecían tan poco. Y lo que es más importante, no son datos puntuales, hay varios indicadores de tendencias que ya apuntan hacia abajo.