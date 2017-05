A lo largo de los años he probado muchos sistemas de mensajería. Ahora tengo instalados en el teléfono Whatsapp (¡cómo no!), Signal y Telegram. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. Whatsapp lo usa todo el mundo, Signal es muy seguro, etc. Pero Telegram me encanta por sus posibilidades y su frikismo, porque se pueden hacer cosas con él que ni te imaginarías.