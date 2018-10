Las mejores bandas Punk Británicas de la historia (ENG)

Algunos dicen que la música punk nació en el Reino Unido. Desde los Sex Pistols hasta The Clash, Gran Bretaña cuenta con algunas de las mejores bandas de punk que han adornado el escenario. Para esta lista contamos lo mejor de lo mejor, y echamos un vistazo a las mejores bandas británicas de punk en la historia. Espere himnos incondicionales, mohicanos de varios colores, declaraciones de moda y letras cabreadas. The Damned, Buzzcocks, The Adverts, Stiff Little Fingers, Crass ... Todos tienen una oportunidad aquí