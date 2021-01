Las mejores alternativas a Google en 2021

Te has cansado de usar las aplicaciones y programas de Google, te preocupa tu privacidad en línea y quieres encontrar mejores alternativas al buscador de Google o a su navegador Chrome y demás servicios ¿Es esto posible? Posible tal vez pero no fácil, sobre todo si llevas muchos años atrapado en el ecosistema de Google. No hay ninguna iniciativa que pretenda sustituir a Google tal cual, por lo que las alternativas a sus funciones están diseminadas por la red. Para abreviar el trabajo de búsqueda, aquí puedes encontrar una recopilación de ellas.