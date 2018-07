El mejor jamón del mundo cae en manos de la trama del jamón podrido

Una de las empresas de la trama del jamón podrido, Valle de los Valfríos, trabaja para que su marca de lujo, Monsalud, comprada en octubre del 2017 y que durante la campaña del año 2011 ganó el premio del mejor jamón del mundo, no termine salpicada por el escándalo. La marca de lujo, creada por Miguel Bosé, Manolo Sanchís, el tenista Pato Clavet y Fran Rivera se topó con la crisis y no pudo superar el 2012 con una deuda superior a los cinco millones de euros. “Quisieron acelerar la producción, forzando el proceso de curación. No salió bien".