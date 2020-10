El mejor horario de trabajo según la Ciencia

El ir y venir de ajustes horarios que ha impuesto para muchos el teletrabajo de la nueva y desordenada normalidad no es sano. Pero tampoco lo es siempre la fórmula presencial clásica. Se ve como un privilegio el poder concentrar la jornada completa por la tarde –tarde– para disponer de la mañana libre. Y al contrario: empezar muy temprano, retrasar el almuerzo y así disponer de la tarde. ¿Quién no ha adaptado sus horarios para llegar a todo o, al menos, lo ha deseado cuando no ha tenido flexibilidad en su empresa? Está a la orden del día.