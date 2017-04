Su mejor fotografía, para Michael Wolf: cuatro patos desplumados en Hong Kong [ENG]  

He vivido en Hong Kong durante 22 años, pero todavía me siento como un forastero. Sus callejones se han convertido en mi hábitat natural como fotógrafo. Puedo pasar 12 horas al día paseando por las callejuelas por detrás de los bulliciosos restaurantes, los edificios y tiendas. Pueden ser desalentadoras - llenas de muebles y aparatos electrónicos rotos, cucarachas y bolsas de basura pestilentes. Todavía me sorprenden las cosas extrañas que me encuentro - y me encanta. No podría imaginar vivir en ningún otro lugar.