Cada vez que un país desarrollado tiene problemas, Japón es el país que se pone siempre como ejemplo de lo que no hay que hacer. De hecho, la eterna crisis es unto al manga, el sushi y los carricoches para perros, la cara que siempre se muestra del país nipón. Sin embargo, ¿realmente es todo tan malo en Japón? ¿Y si las cosas no fueran tan malas como se suelen contar?.