Megan Rapinoe y Vero Boquete critican su propia inclusión en el once del año: "No he jugado desde marzo"

La gala de los Premios The Best de la FIFA, además de coronar a Robert Lewandowski y Lucy Bronze como los mejores futbolistas individuales de 2020, también hizo públicos los nombres de los onces del año, tanto masculino y femenino, elegidos por votación por el sindicato FIFPro. En el femenino, destacan dos... pero no por sus merecimientos: la española Vero Boquete, que afirma no merecerlo, y la estadounidense Megan Rapinoe, que sólo ha jugado 3 partidos en todo el año.