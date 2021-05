Un megacrucero, obligado a fondear en la bahía de Palma tras el positivo de cinco tripulantes

El megacrucero 'Odyssey of the Seas' permanece fondeado en la bahía de Palma tras haberse detectado al menos cinco casos positivos por coronavirus entre la tripulación. El megacrucero 'Odyssey of the Seas' partió del puerto de Civitavechia en dirección a Miami con 50 pasajeros a bordo y más de 1.400 tripulantes, según confirma la Delegación del Gobierno en las islas. El barco tiene una capacidad para 4.805 pasajeros y 1.551 tripulantes