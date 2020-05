Medios de desinformación en tiempos de COVID

Tal vez muchos no leáis esto, tal vez si no viene acompañado de un titulo rimbombante, sensacionalista o manipulado no consiga llegar a nadie. Tal vez si no grito a los cuatro vientos que el Coronavirus y el COVID son una conspiración judeomasónica de China para eutanasiar a nuestros abuelos o que vuestro partido menos favorito la ha cagado en algo no me hagáis caso. Estoy inquieto. Siempre me ha molestado que por parte de todos los medios nos intenten vender una versión, pero ahora con el Coronavirus estoy más inquieto que nunca.