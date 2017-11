¿Los medios de comunicación como altavoz de la plebe?

Desde hace tiempo vengo escribiendo artículos de opinión referentes a la residencia geriátrica abandonada de Priego. Los envío, pero la mayoría de ellos hace caso omiso a mi petición y no los publican. 1- No es de interés general que se hayan dilapidado más de 600 millones de pesetas en una residencia inservible, abandonada y objeto del expolio y del saqueo. 2- Que "alguien" haya dado la orden para que no se publique nada referente al tema. 3- No se puede morder la mano que te da de comer (Publicidad institucional de la JCCM en estos medios)