Medio año del apagón: subida de la luz, cerco a las renovables, pocas medidas y ninguna dimisión ante el temor a un nuevo 'cero'

Los primeros seis meses después del histórico apagón del 28 de abril han dejado un balance con pocas certezas y muchas inseguridades, incluida la posibilidad de que se repita que no descarta nadie con el argumento de que, en lo tocante al sistema eléctrico, "el riesgo cero no existe".
| etiquetas: apagon , peninsula , pocas medidas , ninguna dimision , temor a nuevo cero
Sólo se ha disminuido la suma de eolica+fotovoltaica, el resto de renovables no se ha bajado y la hidráulica se ha incrementado.