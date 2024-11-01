edición general
Medio año del apagón: subida de la luz, cerco a las renovables, pocas medidas y ninguna dimisión ante el temor a un nuevo 'cero'

Los primeros seis meses después del histórico apagón del 28 de abril han dejado un balance con pocas certezas y muchas inseguridades, incluida la posibilidad de que se repita que no descarta nadie con el argumento de que, en lo tocante al sistema eléctrico, "el riesgo cero no existe".

#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Otro periodista inculto cuando dice a la vez cerco a las renovables y que se ha incrementado el uso de la hidráulica para evitar apagones.

Sólo se ha disminuido la suma de eolica+fotovoltaica, el resto de renovables no se ha bajado y la hidráulica se ha incrementado.
