Después de explicarles repetidas veces a familiares y amigos de cómo prevenirse del coronavirus al salir y volver a casa, he decidido hacer este vídeo informativo del cual me he basado en las recomendaciones realizadas en China del cual llevan 4 días sin un sólo contagio local, ahora nos toca a España, con el esfuerzo de cada uno saldremos de esta. Pd: no se grabar, no sé editar, lo que si sé es ayudar.