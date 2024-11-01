Las medidas de otros países ante la guerra en Irán: más teletrabajo, racionamiento de combustible y escasez en gasolineras

Los aeropuertos italianos de Milán Linate, Venecia Marco Polo, Bolonia y Treviso, en el norte del país, aplicarán hasta el 9 de abril restricciones en el suministro de combustible para vuelos comerciales debido a la "disponibilidad limitada" por parte de la operadora Air BP Italia. La contingencia afecta específicamente al suministro de Jet A1, un combustible tipo queroseno empleado en la aviación civil y en aeronaves que operan en aeropuertos comerciales y bases aéreas.