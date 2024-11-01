edición general
9 meneos
33 clics
Las medidas de otros países ante la guerra en Irán: más teletrabajo, racionamiento de combustible y escasez en gasolineras

Las medidas de otros países ante la guerra en Irán: más teletrabajo, racionamiento de combustible y escasez en gasolineras

Los aeropuertos italianos de Milán Linate, Venecia Marco Polo, Bolonia y Treviso, en el norte del país, aplicarán hasta el 9 de abril restricciones en el suministro de combustible para vuelos comerciales debido a la "disponibilidad limitada" por parte de la operadora Air BP Italia. La contingencia afecta específicamente al suministro de Jet A1, un combustible tipo queroseno empleado en la aviación civil y en aeronaves que operan en aeropuertos comerciales y bases aéreas.

| etiquetas: guerra , irán , teletrabajo , combustible , gasolineras
7 2 0 K 82 actualidad
2 comentarios
7 2 0 K 82 actualidad
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata
Teletrabajo......

Voy a por el chubasquero para el tsunami de lágrimas de empresarios patrios si llega a implantarse de alguna manera esto aquí.
0 K 10
#2 MetalAgm
#1 Aqui estan esperando con gotas de sudor frio que esto se pase en breve para no tener que llegar a tomar esas medidas taaaan drasticas y aqui, como en pandemia, no ha pasado nada, de vuelta al presencialismo si o si y todos a consumir combustible como locos yendo a la oficina aunque eso suponga mas de 30km, 40km o 50km de ida mas la vuelta otros tantos...
1 K 17

menéame