¿Por qué los médicos tienen tan mala letra? [ENG]

No es que la gente que escribe mal se siente atraída por la medicina. La doctora Ruth Brocato por ejemplo pasó de ganar un trofeo de caligrafía a escribir recetas ilegibles tras acabar la carrera. La explicación está en que los médicos tienen que escribir mucho y rápido. Todo lo que ocurre en una consulta médica debe quedar por escrito en la historia clínica del paciente y tienen que hacerlo rápido. Esto no pasaría si los médicos no tuviesen 15 minutos o menos para atender a un paciente. El resultado es el de una "mano cansada".