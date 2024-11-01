Los médicos reanudan la huelga para exigir un Estatuto Marco propio y mejoras laboralmente

Entre las principales reivindicaciones, destacan la implementación de una jornada laboral de 35 horas, el reconocimiento y retribución del exceso de jornada, y una clasificación profesional acorde al nivel formativo y responsabilidad clínica. También piden un modelo de jubilación más flexible y sin penalizaciones, que contemple la dureza de su labor.
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Que pregunten en el hospital 12 de octubre.
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