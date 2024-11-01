edición general
3 meneos
5 clics
Los médicos reanudan la huelga para exigir un Estatuto Marco propio y mejoras laboralmente

Los médicos reanudan la huelga para exigir un Estatuto Marco propio y mejoras laboralmente

Entre las principales reivindicaciones, destacan la implementación de una jornada laboral de 35 horas, el reconocimiento y retribución del exceso de jornada, y una clasificación profesional acorde al nivel formativo y responsabilidad clínica. También piden un modelo de jubilación más flexible y sin penalizaciones, que contemple la dureza de su labor.

| etiquetas: huelga , mónica garcía , médicos
2 1 0 K 31 SANIDAD
5 comentarios
2 1 0 K 31 SANIDAD
Cehona #1 Cehona
Huelga para luego hacer horas extras nocturnas.
Que pregunten en el hospital 12 de octubre.
1 K 22
#4 VFR
#1 Y que se cobren como horas extra nocturnas, no como "jornada extendida"
0 K 12
#5 Cualicuatrototem
#4 Y en contra de la "exclusividad de los jefes de servicio, que no podrían, si la ley sale, trabajar en la privada" que implicaría el nuevo estatuto.
1 K 21
#2 Cualicuatrototem
¿Marco propio quiere decir separado del resto del personal sanitario?

Relacionada:
www.meneame.net/m/actualidad/dimite-presidenta-estudiantes-medicina-si
0 K 8
#3 VFR
#2 No necesariamente, les basta con que les dejen negociar a ellos lo que les afecta básicamente solo a ellos. Los otros colectivos, salvo excepciones. hacen turnos no guardias.
0 K 12

menéame