Los médicos de Primaria no harán horas extras ni consultas por teléfono

Los médicos de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana van a empezar a tomar sus propias medidas para descargarse de trabajo ante la «inasumible» demanda que tienen en los centros de salud: no van a hacer más horas extras, van a dedicar a cada paciente el tiempo que necesite, solo van a visitar de forma presencial y no por teléfono y van a derivar todos los asuntos burocráticos que no sean de su competencia. Son solo cuatro de las medidas que ha propuesto adoptar el Foro de Médicos de Atención Primaria, Fomap-CV...