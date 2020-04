Médicos acusan a Putin de poner en peligro a toda Rusia por no cerrar Moscú

La Alianza de Médicos (AM) acusa al Kremlin de poner en peligro a toda Rusia por no cerrar Moscú para salvar la economía nacional y pronostica que, por ese motivo, entre mayo y junio habrá un fuerte brote de coronavirus en el resto del país."¿Qué ocurrió? Que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció vacaciones, no cuarentena. Eso provocó un éxodo masivo al campo. Si tenemos en cuenta que el período de incubación es de 14 a 30 días, en mayo-junio habrá un terrible brote de COVID-19 en las regiones