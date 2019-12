Primero fue una llaga en la lengua, luego en las encías. Así que Cristina Paredes llevó a Lucas, de 11 años, al centro de salud. "No se preocupe, es algo vírico". Pero por la tarde apareció la fiebre, así que "subimos al Hospital de Plasencia, y les dije las medicinas que él tomaba para sus crisis de epilepsia, porque tomaba tanta mierda... Pero nada, decían que era un herpes. No obstante, me lo dejaron ingresado".