Médica, gimnasta olímpica y seleccionadora nacional: así es Alejandra Quereda

Gimnasia rítmica y medicina. Las dos pasiones de Alejandra Quereda. Parece complicado compaginarlas, pero no imposible. Ella ha conseguido ambas: "No tienes que abandonar uno de tus sueños por llegar a cumplir otro". Aunque el camino no ha sido fácil. En lo deportivo, Alejandra ha llegado a lo más alto. Ha sido capitana del equipo olímpico español. Tiene más de cuarenta medallas internacionales, dos oros mundiales en mazas y una plata en Río 2016. Todo lo ha conseguido mientras estudiaba y se sacaba la carrera de medicina.