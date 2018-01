Sentido de la orientación… ¿eso existe? Y si existe, ¿por qué yo no tengo?. Si hay que ir a la izquierda pues voy recto y si hay que ir recto pues a la derecha. A los que os orientáis bien os debe de parecer imposible que alguien se pueda perder buscando un restaurante o una tienda. Pero… ¿no pones el GPS? Preguntáis. Y da corte responder, sí, me he perdido a pesar del puñetero GPS que te manda entrar y salir de las rotondas.