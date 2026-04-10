Mazón recurre ante la Audiencia para personarse en la causa de la dana o que se anulen las diligencias contra él

La instructora Nuria Ruiz Tobarra denegó la pasada semana las pretensiones del extitular del Consell y consideró que la figura de 'preinvestigado' solo "sería aplicable si en el presente momento existieran indicios contra el aforado", algo que ya quedó descartado por el alto tribunal valenciano. Por ello, sostuvo que "solo podría ser parte el Sr. Mazón, en este momento procesal, en el caso de que pretendiera reconocer un hecho delictivo, y dicho extremo no se afirma en su escrito en el que solicita su personación como parte".