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Mazón recurre ante la Audiencia para personarse en la causa de la dana o que se anulen las diligencias contra él

Mazón recurre ante la Audiencia para personarse en la causa de la dana o que se anulen las diligencias contra él

La instructora Nuria Ruiz Tobarra denegó la pasada semana las pretensiones del extitular del Consell y consideró que la figura de 'preinvestigado' solo "sería aplicable si en el presente momento existieran indicios contra el aforado", algo que ya quedó descartado por el alto tribunal valenciano. Por ello, sostuvo que "solo podría ser parte el Sr. Mazón, en este momento procesal, en el caso de que pretendiera reconocer un hecho delictivo, y dicho extremo no se afirma en su escrito en el que solicita su personación como parte".

| etiquetas: mazón , audiencia , dana , diligencias
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4 comentarios
6 2 0 K 73 actualidad
Nube_Gris #1 Nube_Gris *
Tanto quejarse a la justicia de los tribunales para salir indemne de sus crímenes lo que va a traer es que alguien que no pertenezca a la judicatura haga justicia con él. El descaro, la impunidad y el desprecio de este señor y de sus superiores de partido es algo digno de ser estudiado en psicología y raya en lo deleznable.
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MyNameIsEarl #3 MyNameIsEarl
#1 he escrito sin leerte. Veo que mi rabia es compartida.
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Edheo #4 Edheo
#1 #2 No sabéis cuánto me congratula leeros
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MyNameIsEarl #2 MyNameIsEarl
Si este infraser no pasa media vida en la cárcel, vamos hasta que se muera, yo firmaría el indulto si a una de las víctimas de la Dana se le va la olla y se lo lleva por delante. Si la justicia no hace si trabajo..... Que son 230 muertos carajo!!! Y todas las putas mentiras que llevamos en año y medio. Hasta los putos huevos!! (Que agusto me he quedado)
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menéame