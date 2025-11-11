Mazón y el machismo rápido

Venga, no nos engañemos: a todos nos parece muy divertido, muertos aparte, que le presidente de Valelencia se pasara la tarde con una chica guapa el día de la DANA. Y todos, por supuesto, pensamos que se la estaba follando. Porque oye, ¿para qué otra cosa sirve una rubia maciza? ¿De qué qué podrían estar hablando?
Na, joer, si fuera un tío, estaría conspirrando con él, intercambiando sobres, pactando crímenes, ajustando contratos para corromper las contratas o enchufar a los amigos. Pero como es una rubia de buen ver, pues estaban follando. Y le pedimos los tickets del garaje y las horas del Ventorro, para demostrar que estaban follando y echarnos unas risas.
Podemos pintarlo de malva o vestir la mona de seda, pero gran parte de este circo va de eso: el presidente se follaba a una rubia guapa mientras la gente moría en la DANA. Un mensaje mucho más potente que "el Presidente conspiraba con un periodista mientras la gente moría en la DANA".
La cuestión es que todo esto es un tema machista y puritano que se basa en la potencia narrativa del sexo, del sexo ilegítimo y escondido, entre un poideroso y una periodist. Da igual si es real, si traficaban con drogas, si vendían órganos de niños o se intercambiaban los planos d eun arma nuclear. Lo que mola, lo que pone y lo que vende, es que stuviesen follando.
Y mira tú por dónde que aquí las feministas no están dando la cara por la pobre Villaplana. Y mira que aquí las feministas la consideran puta de oficio, o de beneficio, o de vocación, porque lo que importa es que estaba con un político mientras llovía fuera, y no con un político de los suyos mientras le llovía claramente dentro, como sucedió con Monedero o Errejón.
Todo lleva al final a hablar de si se follaba a o no: y se acusa a la mujer. Se la acusa a ella, y a ella se le pregunta dónde estba y con quién, cuando es cosa que no le importa a nadie. ¿O acaso esta mujer tiene alguna responsabilidad o alguna obligción de declarar con quién estaba?
Estaba con quién le salió de coño, porque podía.
Pero no va de eso. Esto es la caza saolvaje. Altamira en tres dimensiones.
Sangre.