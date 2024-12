Mazón está arrastrando al fango a Feijóo

Ha transcurrido más de mes y medio desde la tragedia de la DANA y Mazón no dimite. Han sido más de 200 muertes y miles de familias que lo han perdido todo, pero Mazón no dimite. Se han convocado dos manifestaciones multitudinarias con decenas de miles de valencianos pidiendo a Mazón que se vaya, pero Mazón no dimite. ¿Hasta cuándo?