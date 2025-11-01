Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano y no optará a la reelección

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) se prepara para una nueva etapa. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE a partir de diversas fuentes internas, Carlos Mazón prevé anunciar en los próximos días su dimisión como presidente del PPCV y renunciar a ser candidato a la reelección. Su salida abrirá un proceso interno que busca recomponer la unidad del partido tras la crisis generada por la gestión política de la Dana y los actos del primer aniversario, unos episodios que han sacudido al Gobierno valenciano y han desatado tensiones