edición general
10 meneos
42 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano y no optará a la reelección

Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano y no optará a la reelección

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) se prepara para una nueva etapa. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE a partir de diversas fuentes internas, Carlos Mazón prevé anunciar en los próximos días su dimisión como presidente del PPCV y renunciar a ser candidato a la reelección. Su salida abrirá un proceso interno que busca recomponer la unidad del partido tras la crisis generada por la gestión política de la Dana y los actos del primer aniversario, unos episodios que han sacudido al Gobierno valenciano y han desatado tensiones

| etiquetas: carlos mazon , valencia , pp
8 2 9 K -1 actualidad
25 comentarios
8 2 9 K -1 actualidad
Comentarios destacados:        
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
Theojete y sus noticias a medias o bulos, ese panfleto subvencionado por el PP, no dice ni una verdad
5 K 67
#21 Tunguska08Chelyabinsk13
#12 Pues si está subvencionado por el PP, tendrá acceso directo para saber lo que dice cuando habla del PP.
0 K 16
reithor #13 reithor *
The objectshit ha sido el medio elegido para la filtración del tío más mierda de España. Porque hay que ser mierda para quedarse presidiendo la comunidad valenciana 368 días después. Y muy cobarde, que no quiere dejar de ser aforado, con lo que se olerá que su no-gestión pudo ser criminal.
8 K 58
#25 El_dinero_no_es_de_nadie *
#0 Duplicada www.meneame.net/story/mazon-no-sera-candidato-proximas-elecciones-auto

#13 La noticia en RTVE es 3 horas antes que la del Objetive.
Pero cómo mola inventarse comentarios karmawore
xD xD xD
0 K 18
valandildeandunie #7 valandildeandunie
Dimisión del PPCV, no de President de la Generalitat, que si no pierde el aforamiento
4 K 55
Stieg #6 Stieg
75.000 euros anuales, los consiguió en Julio. Ahora no se presenta, y no está mal. Cualquira puede hacer la comparación con su realidad laboral. A los fachas les costará más, pero con ayuda pueden conseguirlo.
3 K 41
Olepoint #16 Olepoint
Como dice #6 el único motivo por el que esta pedazo de mierda humana no dimitió fue para trincar la paguita de 75.000€ anuales que le queda.

Pero tranquis, habrá un montón de trabajadores que seguirán votando a estas mierdas escondidas trás un partido político porque se creen ser de la élite porque les va algo mejor que a sus vecinos.
2 K 26
JackNorte #2 JackNorte *
Eso no es dimitir si permanece

"Permanecería al frente del Ejecutivo autonómico hasta 2027 y acometerá una remodelación parcial el 5 de noviembre"
Ya que podra causar el mismo daño por el que se le exige la dimision.
2 K 32
#8 Eukherio
#2 Es la clásica "salida con un mínimo de dignidad". No le dan la patada, pero dejan caer que no pintará nada en esa comunidad. Además, siempre se suelen usar medios de segunda para lanzar este tipo de rumores.
2 K 39
#17 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#2 Dimite de Presidente del PP, no de Presidente de los valencianos. Lo único relevante es que no se vuelve a presentar, pero obviamente no va a adelantar elecciones porque no le interesa a ningún PP, valenciano o nacional.
1 K 34
xyria #23 xyria
#20 ¿Es el Mazón el de la derecha o me lo parece a mi?
0 K 11
#3 poxemita
#1 no, dimitirá como presidente del PP valenciano, no como presidente de la Comunidad Valenciana.
0 K 12
#22 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#19 Eso es lo mejor... para el PP. Si él es candidato pierde, si dimite, pierde también con una elecciones ahora, en mi opinión. Otro candidato dentro de 2 años, es su mejor opción para ganar.
0 K 16
#18 Tunguska08Chelyabinsk13
#10 No deja de ser presidente, solo deja de ser presidente de su comunidad de vecinos (del PP)
0 K 16
#19 Eukherio
#18 Pero dejar de ser presidente del PP y no presentarse a la reelección viene a ser querer que no se le relacione para nada con el nombramiento de su sucesor. Es un: no va a ser candidato y no va a tener nada que ver con la elección del nuevo.
0 K 8
yoma #11 yoma
¿Y en este caso no se le pide responsabilidad a su superior, o se a Feijoo, como ellos siempre piden con Pedro Sánchez?
0 K 12
unlugar #24 unlugar
#15 No he dicho nada
0 K 11
#4 Eukherio
Parece que por fin el PP se cansó y va tirando de la mítica táctica de anunciar de antemano la dimisión para que después no le quede otra que confirmarlo.
0 K 8
joffer #5 joffer
#4 no, va a seguir en su puesto y dudo que pague por lo que ha hecho
1 K 23
alcama #9 alcama
#5 Eso lo decidirá la jueza
0 K 6
#10 Eukherio
#5 A ver, si ya están lanzando el rumor de que dejará de ser presidente y no se presentará a elecciones es que ya lo quieren liquidar cuanto antes. Otra cosa es que después de todo el apoyo que le dieron no pueden hacer giro de 180 grados.
0 K 8
ExLibris #14 ExLibris
Y Paco Camps, seguro, encargando trajes nuevos...
0 K 6

menéame