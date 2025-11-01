Mazón dimitirá como presidente del PP valenciano y no optará a la reelección

El Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) se prepara para una nueva etapa. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE a partir de diversas fuentes internas, Carlos Mazón prevé anunciar en los próximos días su dimisión como presidente del PPCV y renunciar a ser candidato a la reelección. Su salida abrirá un proceso interno que busca recomponer la unidad del partido tras la crisis generada por la gestión política de la Dana y los actos del primer aniversario, unos episodios que han sacudido al Gobierno valenciano y han desatado tensiones
| etiquetas: carlos mazon , valencia , pp
#13 La noticia en RTVE es 3 horas antes que la del Objetive.
Pero cómo mola inventarse comentarios karmawore
Pero tranquis, habrá un montón de trabajadores que seguirán votando a estas mierdas escondidas trás un partido político porque se creen ser de la élite porque les va algo mejor que a sus vecinos.
"Permanecería al frente del Ejecutivo autonómico hasta 2027 y acometerá una remodelación parcial el 5 de noviembre"
Ya que podra causar el mismo daño por el que se le exige la dimision.
