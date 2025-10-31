edición general
La mayoría de la UE ofrece ya una luz más barata que España a los hogares mientras el Gobierno da largas sobre Almaraz

Eurostat sitúa este año los precios de la electricidad española por encima de la media y de 18 países europeos, incluida Francia.
España ha entrado en el grupo de cabeza de los que más han visto subir la luz en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024 en que el Gobierno mantenía aún rebajas fiscales para paliar los efectos de la inflación y no se había reforzardo el sistema por el apagón.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
De los autores de "la trampa iberica" ahora resulta que los europeos tienen la luz mas barata.

Bueno, viendo que lo manda, no extraña nada.
4
Sandman #6 Sandman
#1 Precios de hoy. Menos Francia y los 4 noruegos y 7 suecos que viven al norte de sus países, tenemos la más barata del continente: www.energyprices.eu/  media
3
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Y no te cuento cuando movidas como centrales nucleares paradas por el calor o alguna movida que han tenido los alemanes.
1
#7 esbrutafio *
#1 De siempre la electricidad en España fue más cara que en Europa. Noticia de 2002:
La gran industria denuncia que el precio de la luz en España supera en un 50 por ciento al de Francia
www.europapress.es/economia/noticia-gran-industria-denuncia-precio-luz

Y era más cara en una España con centrales nucleares funcionando a tope. Ahora que algunas centrales nucleares ya han superado el tiempo de vida para el que fueron diseñada y toca…   » ver todo el comentario
1
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
No sabía que Eurostat o la UE fueran los autores de "la trampa ibérica"

Como era eso de que el tonto mira el dedo y no la Luna {0x1f602}
0
#3 Klamp
Otra vez comparando el precio final y no el de generación.
En España la producción es más barata y la factura no está subvencionada. En otros países de Europa si. Lo que no pagas en tu factura lo pagas en tus impuestos, pero lo pagas igual.
1
#5 Tok_Tok
#3 En su dia miré la nuclear en Francia y eran decenas de miles de millones inyectados cada año para abaratar el recibo
1
XtrMnIO #9 XtrMnIO
Cómo mezclar en un tabloide dos conceptos para que el gobierno sea el culpable.
0
#4 Tok_Tok
En el precio de la luz a los hogares hay muchas cosas que no es lo que cuesta la "luz". Había otra noticia por ahí que decía que ya estamos terminando de pagar el pufo que nos dejaron otros gobiernos con el déficit de tarifa. Como uno de los conceptos que nos encarecen el recibo. Si lo que quieres es comparar la generación o tecnologías, habría que ir al precio del mercado
0

