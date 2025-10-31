La mayoría de la UE ofrece ya una luz más barata que España a los hogares mientras el Gobierno da largas sobre Almaraz

Eurostat sitúa este año los precios de la electricidad española por encima de la media y de 18 países europeos, incluida Francia.
España ha entrado en el grupo de cabeza de los que más han visto subir la luz en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024 en que el Gobierno mantenía aún rebajas fiscales para paliar los efectos de la inflación y no se había reforzardo el sistema por el apagón.
Bueno, viendo que lo manda, no extraña nada.
Y no te cuento cuando movidas como centrales nucleares paradas por el calor o alguna movida que han tenido los alemanes.
Y era más cara en una España con centrales nucleares funcionando a tope. Ahora que algunas centrales nucleares ya han superado el tiempo de vida para el que fueron diseñada y toca… » ver todo el comentario
Como era eso de que el tonto mira el dedo y no la Luna
En España la producción es más barata y la factura no está subvencionada. En otros países de Europa si. Lo que no pagas en tu factura lo pagas en tus impuestos, pero lo pagas igual.