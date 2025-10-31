La mayoría de la UE ofrece ya una luz más barata que España a los hogares mientras el Gobierno da largas sobre Almaraz

Eurostat sitúa este año los precios de la electricidad española por encima de la media y de 18 países europeos, incluida Francia.

España ha entrado en el grupo de cabeza de los que más han visto subir la luz en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024 en que el Gobierno mantenía aún rebajas fiscales para paliar los efectos de la inflación y no se había reforzardo el sistema por el apagón.