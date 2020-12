La mayoría no renunciaría al viaje de sus sueños por el cambio climático

Más de la mitad de la ciudadanía española, el 56%, no sacrificaría el viaje de sus sueños a un destino lejano por combatir el cambio climático. De estos, un 21% no tiene intención de cambiar su postura próximamente. En el caso de Suecia, donde se ha popularizado el término flygskam -la vergüenza a volar-, el porcentaje de personas que no están dispuestas a renunciar a su destino soñado, ahora ni en un futuro, es del 41%.