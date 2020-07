La mayoría de los niños infectados lo han sido al ser contagiados por sus convivientes adultos y no por otros niños

Con frecuencia culpamos a los niños de ser los grandes transmisores de virus a los adultos, debido a sus relaciones estrechas en la guardería y en el entorno escolar con otros niños, sin poder garantizar la distancia de seguridad. También se atribuye el tocar las superficies (columpios), contacto físico de unos con otros, tocarse la cara, etc.. Acaba de publicarse en la revista Pediatrics un artículo titulado: COVID-19 in Children and the Dynamics of Infection in Families (COVID-19 en niños y la dinámica de la infección en familias)...