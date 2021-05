La mayoría de los europeos estarían dispuestos a reemplazar a sus políticos por algoritmos de IA (sobre todo en España)

Con el 66 % de españoles a favor. La encuesta, realizada por investigadores del IE Center for the Governance of Change, indica que la mayoría de las personas apoyarían la sustitución de los miembros de sus respectivos parlamentos por sistemas de inteligencia artificial. Los investigadores entrevistaron a 2.769 europeos que representaban diferentes grupos demográficos. Las preguntas iban desde si preferirían votar a través de un smartphone hasta si reemplazarían a los políticos existentes con algoritmos si existiera tal posibilidad.