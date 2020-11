La mayoría de los españoles se autodiagnostica antes de ir al médico

Con un 88 % de los españoles que busca sus síntomas en Google antes de consultar a un médico, ¿cuáles son las principales razones que impulsan nuestro deseo de autodiagnóstico? Me gusta estar al tanto de los posibles problemas antes ir al médico: 55 % Uso Google para decidir si debo ir al médico o no: 45 % No me gusta ir al médico por culpa del COVID-19: 34 % Es muy difícil conseguir una cita con el médico: 19 % No me gusta ir al médico: 18 %