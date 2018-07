Mayoría de británicos piensan que la policía ha perdido el control de las calles, según una encuesta, los criminales no tienen miedo de la ley y dos tercios dicen que no han visto un policía en su calle en un año. Ratios de crímenes violentos se han disparado en los últimos dos años. El 57% piensa que los criminales no tienen miedo de que los pillen.