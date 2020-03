Mayores ante el cierre de centros: "Una cosa es prevenir y otra que nos anulen la vi

Carmen, una de las usuarias más jóvenes del centro de Puente de Vallecas ha insistido en que "una cosa es prevenir y otra anular la vida". "Cuando la gente acude a estos sitios viene por muchos motivos básicos. Ves que hay gente que no puede cocinar, que se llena aquí el tupper y se lo llevan a casa para comer con su pareja, que no puede salir de su domicilio. No podemos frenar su vida por estos asuntos", ha incidido esta mujer.