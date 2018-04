La mayor subida en I+D del gobierno del PP tiene truco

El presupuesto aprobado por el ejecutivo para investigación y desarrollo en el año 2018 aumenta un 8,3%. Sin embargo, más de la mitad son créditos que, en muchos casos, no se solicitan; la mayor parte del dinero público (3.738 millones de euros) se destina a créditos y el año pasado el 60% de esta partida no se ejecutó porque ni los investigadores ni las empresas españolas solicitaron este tipo de préstamos.Al final, la partida destinada a subvenciones (esto es, euros que no hay que devolver) en el campo civil asciende a 2.629 millones de euros