Mayor Oreja: “No soy partidario de las leyes de regularización masiva; ya hemos visto lo que ha pasado en Francia, Reino Unido o Alemania”

El exministro del Interior presenta en Alicante “Una verdad incómoda”, un libro en el que defiende que España vive “una crisis de fundamentos” y cuestiona las regularizaciones masivas, las leyes de memoria democrática y el relato sobre ETA.
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Durante los gobiernos de José María Aznar (1996-2004), se llevaron a cabo tres procesos de regularización extraordinaria de inmigrantes (1996, 2000 y 2001), beneficiando a más de 520.000 personas en total.
"Por sus actos les reconocereis"
www.meneame.net/story/meloni-hace-mismo-pedro-sanchez-migracion-pero-e
Italia regulariza más que España, solo que no lo dice
O crees que lo hacen porque les preocupa muy mucho los pobres inmigrantes??
es.wikipedia.org/wiki/Ejército_industrial_de_reserva