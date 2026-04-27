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Mayor Oreja: “No soy partidario de las leyes de regularización masiva; ya hemos visto lo que ha pasado en Francia, Reino Unido o Alemania”

El exministro del Interior presenta en Alicante “Una verdad incómoda”, un libro en el que defiende que España vive “una crisis de fundamentos” y cuestiona las regularizaciones masivas, las leyes de memoria democrática y el relato sobre ETA.

| etiquetas: mayor oreja , libro , opiniones regularizaciones , eta
1 1 5 K -13 politica
8 comentarios
1 1 5 K -13 politica
JackNorte #1 JackNorte *
Lo que opine un ultracatolico proclive a asociaciones de ultraderecha y aun asi

Durante los gobiernos de José María Aznar (1996-2004), se llevaron a cabo tres procesos de regularización extraordinaria de inmigrantes (1996, 2000 y 2001), beneficiando a más de 520.000 personas en total.

"Por sus actos les reconocereis"
3 K 58
Dene #3 Dene
#1 y un tipo que ha hecho negocio con el terrorismo ... y de ahí su insistencia en ETA ETA ETA
3 K 53
karakol #6 karakol
Está muy bien saber que opina un ultraderechista; ante la duda siempre sabes que la posición correcta es justamente la contraria.
2 K 53
#5 concentrado
¿Se lo dijo a Aznar cuando su gobierno impulsó una medida similar?
2 K 50
txillo #7 txillo
#4 sería curioso ver a los derechistas no defender eso, si en realidad se tratara de eso.
1 K 25
Autarca #8 Autarca *
#7 Se trata de eso

www.meneame.net/story/meloni-hace-mismo-pedro-sanchez-migracion-pero-e

Italia regulariza más que España, solo que no lo dice

O crees que lo hacen porque les preocupa muy mucho los pobres inmigrantes??
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txillo #2 txillo
¿Qué ha pasado, Señor Nazi?
1 K 21
Autarca #4 Autarca *
#2 Es curioso ver a supuestos izquierdistas defender los deseos capitalistas de mano de obra abundante, barata y precaria

es.wikipedia.org/wiki/Ejército_industrial_de_reserva
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menéame