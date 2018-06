El mayor desincentivo al empleo es el propio empleo

“La economía siempre ha estado arraigada en la política, no hay mercado que no sea el resultado de una decisión política sobre cómo intercambiar ciertos bienes o servicios”. “La democracia es el derecho a decidir en todas las esferas de la vida social y para ejercerla necesitamos recursos materiales e inmateriales incondicionalmente garantizados, sin ellos no hay democracia”, ha manifestado David Casassas, profesor de teoría social y política de la universidad de Barcelona, durante la presentación de su último libro "Libertad Incondicional".