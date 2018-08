Mayka Navarro hace público que fue maltratada: "Aquel hombre empezó a tejer la red en la que casi me ahoga"

La periodista Mayka Navarro escribe un artículo en el que cuenta un estremecedor relato que le ocurrió años atrás. Una situación que ahora hace pública "para las que no pudieron", aquellas mujeres que desgraciadamente fallecieron a manos de su pareja. Años atrás, la periodista sufrió malos tratos y ahora cuenta, después escribir algunas de esas historia que "se las debía a todas las que no pudieron": "Ahora soy incapaz de aislar en mis recuerdos a partir de qué momento aquel hombre empezó a tejer la red en la que me envolvió y casi me ahoga".