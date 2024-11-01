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Maybelle está embarazada de gemelos
Así se ha podido saber tras la participación voluntaria de Maybelle en una radiografía que ha revelado su embarazo. Se trata de su segundo embarazo después de ser madre por primera vez en 2025.
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:
maybelle
,
embarazo
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gemelos
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OYOYOY
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OYOYOY
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#5
Pertinax
*
Cambio de titular con ánimo de crear un clickbait. Microblogging obvio. Otra vez. Y van...
#0
Ya te vale. Se pueden editar titulares para aclarar, no para enmarronar envíos.
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#1
Urasandi
Por mucho zoo que sea ¿una radiografía a una embarazada?
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#4
guillersk
#1
+1, espero que sea una eco
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33
#3
jonolulu
Ha alegrado a torontontero
0
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16
#2
Postmeteo
Esto se objetiva tb con una ecografía y no irradias a los fetos.
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#0 Ya te vale. Se pueden editar titulares para aclarar, no para enmarronar envíos.