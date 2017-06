No ha reconocido el descenso de votos. No ha mostrado ninguna autocrítica. No ha intentado tender lazos con laboristas y otros partidos a oposición con vistas a tener un frente común en la dura negociación del Brexit. Arrogante, carente de humildad, soberbia, son algunos de los calificativos que ha recibido. El escritor Robert Harris la define perfectamente con unas pocas palabras: al más puro estilo de Corea del Norte.