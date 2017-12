May "La dura" demora el acuerdo por el Brexit tras las iras irlandesas [ENG]

La primera ministra Theresa May no consigue llegar a un acuerdo sobre el Brexit con los negociadores de la UE en Bruselas a pesar de las informaciones previas que hablaban de un acuerdo que habría mantenido a Irlanda del Norte alineada con la regulación europea. El rumor de que Irlanda del Norte evitaría una "frontera dura" con la República de Irlanda provocó un aumento de la libra, pero también provocó una airada reacción de los aliados de May en Irlanda del Norte. Los líderes de Escocia y Londres también demandaron las mismas condiciones.